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توقف الملاحة الجوية بمطار امعيتيقة حتى إشعار آخر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

توقف الملاحة الجوية بمطار امعيتيقة الدولي حتى إشعار آخر جراء القصف الجوي الذي تعرض له

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اخواني المقاتلين ضد المشير صفر أخيرا سيكون هناك تحالف جزائري تونسي ليبي تركي ضد حفتر ، والله ثم والله ثم والله فتحي باشاغا قال ذلك! هل فتحي باشاغا يكذب! لا وألف لا
    قيس سعيد نسي فقط وجاري تذكيره وهو ينسى كثيرا ، ويقال بعد محاولات عديدة لتذكيره تذكر حتى الآن الإجتماع وتذكر اسم فتحي ، وجاري تذكيره ب(باشاغا) والأيام القادمة سيكون هناك دور كبير لتونس في التحالف ليدخل مع ثوار بوسليم لرد عدوان حفتر الى الهضبة
    انتهى المشير صفر صدقوني

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