توقف الملاحة الجوية بمطار امعيتيقة حتى إشعار آخر

توقف الملاحة الجوية بمطار امعيتيقة الدولي حتى إشعار آخر جراء القصف الجوي الذي تعرض له
تعليقات
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حتى سيطرة الجيش على طرابلس
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اخواني المقاتلين ضد المشير صفر أخيرا سيكون هناك تحالف جزائري تونسي ليبي تركي ضد حفتر ، والله ثم والله ثم والله فتحي باشاغا قال ذلك! هل فتحي باشاغا يكذب! لا وألف لا
قيس سعيد نسي فقط وجاري تذكيره وهو ينسى كثيرا ، ويقال بعد محاولات عديدة لتذكيره تذكر حتى الآن الإجتماع وتذكر اسم فتحي ، وجاري تذكيره ب(باشاغا) والأيام القادمة سيكون هناك دور كبير لتونس في التحالف ليدخل مع ثوار بوسليم لرد عدوان حفتر الى الهضبة
انتهى المشير صفر صدقوني
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