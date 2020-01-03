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لدعم ليبيا.. الهيئة المغاربية تطالب بتفعيل اتفاقيات التعاون العربي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت الأمانة العامة للهيئة المغاربية للسلم والأمن بدول المغرب العربي، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ “العدوان التركي، والتدخل السافر” في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.

وطالبت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي بعقد جلسة طارئة، وتفعيل اتفاقيات التعاون العربي لمواجهة الاحتلال، مهيبة بكافة القبائل الليبية بالتلاحم وتوحيد الصف والوقوف إلى جانب الشرعية ومساندة الجيش الليبي للقضاء على المجرمين والعابثين بسلامة وسيادة الأمة الليبية. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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