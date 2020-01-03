مطار معيتيقة يستقبل الركاب تمهيدا لاستئناف الرحلات

أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس البدء باستقبال ركاب الشركات الناقلة بالمطار بعد غلق المجال الجوي صباح اليوم، تمهيدا لاستئناف الرحلات.

وقالت صفحة المطار على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة: «نأمل من المسافرين التوجه لمنصات قبول الركاب كلا حسب شركته واسبقيته في الموعد والرحلة»، وذلك بعد إعلان توقف حركة الملاحة في المطار حتى إشعار آخر.

كان المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، أرجع توقف حركة الملاحة الجوية في المطار إلى سقوط أكثر من 20 صواريخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار و محيطه.

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