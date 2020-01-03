وصول نحو 250 مقاتل من سوريا إلى طرابلس

كشف المحلل العسكري المالطي، باباك تاغفاي، عن انتقال نحو 250 من مرتزقة الجهاديين السوريين من اسطنبول إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وقال تاغفاي، إن المقاتلين عبروا صحبة ضباط من سلاح الجو التركي، عبر السجل المدني 5A-LAT وبطائرة ايرباص 330A تابعة للخطوط الجوية الليبية في رحلتين متتاليتين بعد منتصف ليل البارحة.

يشار إلى أن موقع الرادار العسكري الإيطالي، كان قد سجل انتقال الجهاديين السوريين عبارة طائرة شحن تتبع سلاح الجو التركي من غازي عنتاب إلى اسطنبول قبيل تحولهم إلى طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى طرابلس.