شركات نفط ليبية توقف التعاون مع تركيا

أعلنت شركتا الخليج العربي للنفط ورأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن وقف التعاون مع كافة الشركات التركية المتعاقد معها في كافة الأعمال رداً على مصادقة البرلمان التركي أمس الخميس على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ولم توضح الشركتان حتى الآن طبيعة الأعمال المعنية بالقرار، كما لم تتطرق في إعلانها إلى آلية استمرار الأعمال التي تم البدء بها سابقاً لضمان سيرها.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أصدرت في يونيو الماضي تعليماتها للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية بالتنسيق مع القوات البرية.

كما وجهت القيادة باعتبار الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات هدفا لسلاح الجو الليبي، وأوقفت إثر القرار الرحلات الجوية إلى تركيا من كافة المطارات الواقعة في نطاق الحكومة المؤقتة.

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