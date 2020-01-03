الخليج العربي للنفط توقف تعاملاتها مع الشركات التركية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

03 January, 2020

أعلن مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط “أكبر الشركات النفطية الليبية”، إيقاف جميع تعاملاتها مع الشركات التركية

وأعلنت لجنة ادارة الشركة، مساء أمس الخميس في بيان، موقفها المؤيد للقوات المسلحة العربية الليبية، والمندد لتفويض البرلمان التركي لإرسال قوات عسكرية تركية لحكومة الوفاق.

وأشار البيان إلى أن الخليج العربي للنفط، تعلن وقف تعاملاتها مع الشركات التركية ردا على موقف تركيا المشين.

كما أعرب البيان عن استنكار لجنة ادارة الشركة لموقف البرلمان التركي المؤيد للرئيس التركي أردوغان ووصفته بالموقف المشين والمعادي للشعب الليبي والمستفز لأحراره.

وجاء في البيان أن لجنة الادارة وكافة المستخدمين بالشركة في جميع المواقع والحقول يدينون هذا الموقف الاستعماري البغيض الذي يسير فيه العثماني على خطى أجداده مستغلا عديمي الوطنية وشذاذ الآفاق الذين لا يربطهم بهذه الأرض إلا المال وبيع الوطن.

واثنى البيان على القوات المسلحة العربية الليبية، وجاء في نصه “أن جيشنا البطل بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وهو يسطر الانتصارات المتوالية قادر على دحر أي عدوان برا وبحرا وجوا ومعه أحرار الشعب الليبي مساندا ومؤازا ولن يسمح للعثمانيين الجدد بتدنيس أرض ليبيا وتؤكد شركة الخليج العربي للنفط على موقفها الثابت المؤيد والمتماسك مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقائدها ورهن اشارتها كما كانت منذ اليوم الأول الذى هبت فيه لتطهير جميع المدن من الإرهاب والظلاميين”.