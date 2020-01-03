عجز إقليمي عن منع تمدد الصراع الليبي استباقاً لتصاعد التدخل الروسي والتركي

استقرت الأزمة الليبية وهي تدخل عاماً جديداً عند محاذير تدويل النزاع وتمدده إقليمياً إلى دول الجوار دون أن تتمكن القوى الدولية الكبرى الداعمة لأحد الطرفين من تقديم خارطة طريق واضحة لوقف الحرب، حيث لاح حراك دبلوماسي أوروبي–عربي يستبق تعاظم الدور الروسي–التركي لاقتسام النفوذ في ليبيا، وبينما تكتفي واشنطن بجس النبض من بعيد ترفض موسكو تكرار سيناريو اتفاق فرض حظر طيران فوق أجوائها. حرب طرابلس , تركيا , روسيا , واشنطن , غسان سلامة , مؤتمر برلين

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وقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة «كلمات مفتاحية» تختزل سبب عجز الأمم المتحدة في وقف الأعمال القتالية عندما أشار إلى تورط أعضاء بمجلس الأمن الدولي في تصدير الأسلحة إلى أحد طرفي الحرب في خرق واضح للقرارات الدولية؛ ما يفسر تعثر التوافق بين القوى الكبرى تمهيداً لعقد مؤتمر برلين. في مقابل صعوبة التحرك نحو حوار داخلي يؤدي إلى حل سياسي بسبب عدم توافر عدة شروط على رأسها توسيع قرار مجلس الأمن الذي يفرض حظر الأسلحة، ليس فقط لحظر التدخل العسكري وانما أيضاً ليشمل معاقبة وحظر استخدام الأعمال المسلحة من قبل المتحاربين في ليبيا.

وكانت هذه من الشروط التي يتم الدفع بها في دول الجوار الليبي خلال المحادثات الثنائية مع مسؤولين غربيين ضمن مساعي وقف حرب العاصمة ومنع تمددها إقليمياً على خلفية تواتر أنباء تنقل مرتزقة من سورية وروسيا إلى ليبيا وتحضير تركيا لإرسال جنود لها إلى طرابلس كما أشار مصدر حكومي تونسي لـ«الوسط».

ومن تداعيات هذا التصعيد إضعاف تونس وخلق جبهة جديدة للإرهاب في أفريقيا، بسبب التدخل الأجنبي ووصول هائل للمقاتلين الأجانب وانتشار الأسلحة إلى دول المنطقة.

أربعة أخطار

نأت تونس والجزائر بنفسيهما عن أي تورط في الحشد العسكري التركي في ليبيا وفضلتا تعزيز مراقبة حدودهما، فقد أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد مراراً عن اختلافه مع نظيره رجب إردوغان منذ زيارته الأخيرة في معالجة فصول الأزمة برفض تحويل أراضيه إلى منصة لضرب جارته. من جهة أخرى نفت تقارير إعلامية جزائرية تغريدة لوزارة الدفاع التركية، تزعم وجود قوات بحرية تركية في ميناء الجزائر، ونشرتها قبل أن تقدم على محوها، خاصة في ظل تصاعد وتيرة المعارك في الجارة الشرقية ليبيا.

من جانبه توعد اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة في أول اجتماع له مع قيادات عسكرية منذ تقلده المنصب أن المؤسسة العسكرية «ستظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية».

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقد أكد أخيراً أن الوضع في ليبيا، التي تشترك مع مصر في الحدود الغربية، يشكل مسألة «أمن قومي» لبلاده. وقال: «لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا».

ويعول الرئيس التونسي قيس سعيد على مبادرة سياسية أطلقها أخيراً حول ليبيا، بيد أن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، قال إنه من شأنها أن تنجح إذا كانت مدعومة من اتحاد المغرب الكبير والاتحاد الأفريقي، في حين يبقى الدوران المغاربي والأفريقي أقل فاعلية بسبب غياب عقد قمة بين دوله التي هي صاحبة القرار في المنظومة الاتحادية وقراراتها التي تتخذ بالاجتماع، حسب البكوش في تصريحات لوسائل إعلام تونسية. ولم يوضح الرئيس التونسي تفاصيل أكثر عن مبادرته، ولكنه شدد يوم الثلاثاء على ضرورة اعتماد القانون بدل السلاح للتوصل إلى حل في ليبيا.

وتابع: «قد يكتب لهذه المبادرة النجاح أو بعض النجاح، وقد تتعثر لكن ستبقى تونس ثابتة على نفس المبادئ، فالمرجع هو القانون وليس أزيز الطائرات، وطلقات المدافع، وزخات الرصاص».

ورداً على التحركات التركية أيضاً طالب الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية أمينها العام بإجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة بقصد استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا يهدد السلم والأمن الدوليين ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي–ليبي خالص للأزمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وإلى حين استفاقة الحكومات المغاربية والأفريقية على خلطة مشتركة لمنع تمدد الصراع الليبي، يدق غسان سلامة مجدداً ناقوس الخطر من أربعة أخطار محتملة لتداعيات الحرب، إذ أن الخطر الأول هو إعادة تشكيل الخلايا الإرهابية في جميع أنحاء البلاد، والخطر الثاني هو زعزعة استقرار الدول المجاورة التي يعد استقرارها مهماً لأوروبا سواء كان ذلك في النيجر أو تشاد أو مصر أو تونس أو حتى الجزائر، إضافة إلى الخطر الثالث وهو أنه لم تعد هناك أية سيطرة على الحدود مما قد يشجع على العودة إلى الهجرة غير الشرعية من النوع الذي شهدته أوروبا العام2016 وهناك خطر آخر–يضيف غسان سلامة- أن الدول التي تدعم مباشرة الأطراف الليبية تطالب في المقابل بوضع قواعد عسكرية لها في ليبيا وهذا بالنسبة لجنوب أوروبا ليس بالأخبار الجيدة، في إشارة إلى المساعي التركية في هذا المجال.

وأدارت الرئاسة التركية ظهرها إلى كل تلك الاعتراضات والمخاطر المحتملة باستعراضها على البرلمان، تبرير إصدار مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان وسط معارضة داخلية.

وزعمت المذكرة، أن تحركاتها جاءت امتثالاً لوجود «اعتبارات عدة تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وعلى رأسها حماية المصالح الوطنية لتركيا انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، والحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».

اللعب على جميع الجبهات

وتكشف عدة مصادر وصول طائرات تركية وسورية وليبية إلى ليبيا على متنها مرتزقة سوريون وأتراك ينتمون إلى جماعات إرهابية قاتلوا سابقاً في سورية لكن التساؤل الأبرز: هل تركيا مستعدة لإرسال قوات نظامية حالياً لا سيما وأنها على المستوى الجيواستراتيجي غير قادرة على اللعب على جميع الجبهات، فغرق أنقرة في المستنقع الليبي سوف يتيح مساحة مناورة أوسع لخصومها سواء دمشق أو موسكو، وتحديداً الرئيس السوري بشار الأسد لمواصلة تحركاته العسكرية لاستعادة كامل الأراضي، بينما يفرغ إردوغان جيوب إدلب من المسلحين. واستضافت أخيراً وزارة الخارجية الروسية، اجتماعاً لخبراء روس وأتراك حيث اتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن ليبيا.

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وفي السياق ذاته نقل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب محادثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الإثنين، طرح عدد من الحلول الدولية لكنه يخالفها ويشترط إنهاء الأنشطة العسكرية في ليبيا دون شروط مسبقة، معرباً عن عدم ثقة بلاده بالتزام حلف شمال الأطلسي بأي اتفاق لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، مشيراً إلى أن هذه «الفكرة تذكرنا ببدء غزو (الناتو) للبلاد (ليبيا) العام 2011».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لافروف قوله، «لا نستطيع أن نثق مرة أخرى في التزام الشركاء في (الناتو) باتفاق كهذا. لذلك، يبدو لي أن الأفضل التأكد من تأثير جميع اللاعبين الدوليين، دون استثناء، على الأطراف الليبية في اتجاه واحد، وهو الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعلان وقف إطلاق النار، والاتفاق فيما بينهم». ووسط تحرك تركي وروسي لتقسيم دوائر النفوذ ليس في ليبيا وحسب، إنما في شرق «المتوسط» تثار ردود فعل أوروبية معارضة، خصوصاً بالنسبة لإيطاليا التي تسعى لأن تكون الوسيط الأوروبي الأساسي في التمهيد لمؤتمر برلين، لذلك أجرت اتصالات مع موسكو والقاهرة وباريس لكن تطرح تساؤلات حول خفوت صوت الولايات المتحدة في الملف الليبي فسره مراقبون في إمكانية وجود ضوء أخضر أميركي لأنقرة لعقد تحالف مع المجلس الرئاسي الذي سيحد من التوغل الروسي، خصوصاً أن الرئيس دونالد ترامب منشغل بحربه التجارية مع الصين.

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