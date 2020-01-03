ليبيّون عن التدخل التركي: “كرامة وسيادة الوطن خط أحمر”

تقرير 218

بعد أن وافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناء على طلب من المجلس الرئاسي خرج العديد من المدن ليل أمس في تظاهرات احتجاجية منددة بهذه الاتفاقية.

وفي بنغازي تجمع عشرات الأهالي في ساحة الكيش وتيبستي للتعبير عن رفضهم التام للتدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي وجدد المحتجون دعمهم الكامل للجيش الوطني في محاربة الإرهاب والعصابات الإجرامية.

ولم يختلف الوضع في طبرق التي تجمع العشرات من أهاليها في ساحة الميدان معبرين عن رفضهم الكامل لهذا القرار واعتباره عملا عدائيا، مؤكدين أن الشعب الليبي سيتصدى بكل ما أوتي من قوة لهذا العدوان.

وسارع عشرات الشباب من المرج للخروج إلى الشوارع منددين بالتدخل التركي في ليبيا والتطاول العلني على سيادة البلاد، مؤكدين استعدادهم التام لمحاربة أي تدخل عسكري على الأراضي الليبية.

وفي بدر وتيجي خرج الشباب وسط المدن احتجاجا ورفضا للتدخل التركي حيث توافدت الجموع معبرة عن جاهزيتهم للتضحية والوقوف ضد هذا الاحتلال التركي مطالبين الحكومات بأن تستيقظ من سباتها.

احتجاجات ومظاهرات منددة في العديد من المدن الليبية بهذا التدخل العلني في الشأن الداخلي الليبي لاسيما التدخل العسكري الذي ربما يدخل ليبيا في دوامة حرب طاحنة تأكل الأخضر واليابس معها.

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