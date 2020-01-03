«الأرصاد» يوضح فرص سقوط أمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. ويحذر من حالة البحر

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار من حين إلى آخر على مناطق متفرقة من شمال البلاد، اليوم الجمعة.

وتوقع المركز أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة وأن تقل فاعلية السحب الممطرة تدريجيا اليوم وغدا، بينما تتكاثر مجددا بداية من الأحد المقبل مع سقوط أمطار متفرقة على شمال ليبيا قد تكون بكميات جيدة على بعض المناطق.

كما توقع أن تكون درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا اليوم، إذ أن الدرجات القصوى المتوقع تسجيلها تتـراوح ما بين 12 و16 درجة، ولا تتجاوز 11 درجة على معظم المرتفعات الجبلية، على أن تنخفض الحرارة انخفاضا ملحوظا أثناء الليل والصباح الباكر ومن المتوقع ألا تتجاوز 5 درجات على المرتفعات الجبلية ومناطق الجنوب الصحراوية.

وأوضح المركز أن الأمطار المتوقع سقوطها على بعض مناطق ليبيا خلال 48 ساعة المقبلة اعتبارا من اليوم الجمعة تشمل:

المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت: فرصة سقوط أمطار خفيفة لهذا اليوم.

سهل بنغازي -الجبل الأخضر والساحل الشرقي: فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة لهذا اليوم.

وفيما يخص حالة البحر، حذر المركز من رياح نشطة وقوية على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت، تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة،، مع ارتفاع للموج يتراوح

ما بين 3.00 و 4.0 متر، وذلك حتى الثامنة من صباح السبت.

كما حذر من رياح نشطة إلى قوية أيضا على الساحل الممتد من درنة الى طبرق، وسـرعته تتراوح مابين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين 3.00 و 4.00 متر، من الحادية عشر صباح اليوم حتى الثامنة مساء اليوم.

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