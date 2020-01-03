“الدوما الروسي” يُعلن موقفه من إرسال قوات تركية إلى ليبيا

في أول موقف روسي على تمرير البرلمان التركي لمذكرة تفويض إرسال قوات إلى ليبيا، حذّر مجلس الدوما الروسي من عواقب هذا القرار، لما يحمله من تهديدات بانحدار الأوضاع في ليبيا إلى الأسوأ.

وقال نائب رئيس لجنة الدوما الدولة للشؤون الخارجية “ديمتري نوفيكوف” إن “إرسال قوات تركية إلى ليبيا سيزيد الوضع سوءا وسينعكس سلبا على الشعب الليبي”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن ديمتري قوله إنه “سيتعين على موسكو بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل”.

وسبق أن دعت موسكو للعمل على وقف التصعيد في ليبيا، وتفادي أي خطوات تُفاقم الأزمة وتزيد من تعقيداتها، والدفع قدماً بجهود التوصل إلى تسوية شاملة، بما في ذلك مسار برلين السياسي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت منذ أسبوعين عن قلقها من إرسال جنود أتراك إلى ليبيا معتبرة أن هذه الخطوة ستثير ردود فعل من قبل دول الجوار.

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