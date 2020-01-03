“تحرك مصري” تجاه التصعيد التركي في ليبيا

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، عزمها عقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل لبحث التصعيد التركي في المنطقة، بعد تمرير البرلمان التركي لمذكرة تفويض إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال رئيس اللجنة عبد الكريم درويش إن “اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلسي باعتبار أن تركيا عضو فيه لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح”.

ومن المنتظر أن تتواصل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري مع عدة محافل دولية وبرلمانية معنية بهذا التصعيد التركي، لإطلاعهم على مخاطر القرار التركي وتبعاته السلبية على استقرار ليبيا بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام.

واعتبر رئيس اللجنة مساعي إرسال مقاتلين إلى ليبيا بالمحاولة اليائسة لتعزيز دور الجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكداً أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الذي يمس دول المتوسط، وستدرس الخطوات والردود اللازمة.



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