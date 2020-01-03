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“تحرك مصري” تجاه التصعيد التركي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، عزمها عقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل لبحث التصعيد التركي في المنطقة، بعد تمرير البرلمان التركي لمذكرة تفويض إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال رئيس اللجنة عبد الكريم درويش إن “اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلسي باعتبار أن تركيا عضو فيه لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح”.

ومن المنتظر أن تتواصل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري مع عدة محافل دولية وبرلمانية معنية بهذا التصعيد التركي، لإطلاعهم على مخاطر القرار التركي وتبعاته السلبية على استقرار ليبيا بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام.

واعتبر رئيس اللجنة مساعي إرسال مقاتلين إلى ليبيا بالمحاولة اليائسة لتعزيز دور الجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكداً أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الذي يمس دول المتوسط، وستدرس الخطوات والردود اللازمة.
 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • السيسي المتمرد هو والمشير المتمردين الذين يحاربون حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها يسعون إلى عسكرة دولتنا الحبيبة ويقفون ضد غزو الأتراك أسيادنا سابقا لبلدنا الحبيبة ويحاولون منعهم من حماية حقوقنا ومدنية دولتنا ومع ذلك الليبيين مع الأسف يقفون ضد هذا المشروع حتى من كانوا يظهرون بأنهم معنا اليوم انقلبوا ضدنا عندما أردنا إدخال الغزو التركي الحبيب لوطننا الغالي
    أيها الليبيون الأغبياء دخول تركيا في بلدكم واحضار جنود لها واقامة قواعد فيها في وجود حكومة ضعيفة مثل حكومتنا الشرعية المعترف بها دوليا فقط ليس احتلالا بل هو غزو بسيط والغزو أفضل من عسكرة الدولة والفرق بينهما كبير ،صحيح ان الغزو فيه اهانة للمواطن الليبي واخذ تروات بلاده وتجريده من السلطة ومراعاة مصالحه وفق مصالح ذلك الغزو لكن العسكرة أسوأ! كيف؟ العسكرة يعني لا مدنية لا حرية رأي، لا يسمح للتوار الاشاوس أن يرفضوا الانتخابات ولا يسمح لهم بحراسة المصارف من السرقة ولا يمكنون من السيطرة على مقرات الدولة ومؤسساتها ولا يسمح للثوار أن يشتبكوا مع بعض من أجل المقرات والممرات والاعتمادات وهذا حق من حقوقهم
    تأملوا أيها الليبيون الأغبياء

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  • جلول ان تكتب على مراءة عاكسة يقراءها الاحول فيصدق انها كتبت له – جلول اكتب لهم كيف تدق الطبول عندما يهجم الاتراك والماغول – اجدادكم اكلوا اوراق النخيل والسبول -جاعوا ولا يملكون سكين لقطع جزء من لحم المتردية في السهول – في بلادي غول وسياتي غول اخر من اسطنبول – فليبيا كتب عليها الفقر والجوع والذهول -لماذا –لان وليهم القديم شيخ تافه لا يعرف صناعة السلاح و لا يعرف دق الطبول — ايها الاخوة ان من سياتيكم غول ابن غول

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