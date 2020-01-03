النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين تعلن موقفها من قرار البرلمان التركي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

03 January, 2020

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، ليلة أمس الخميس، بيانا أعربت فيه عن استنكارها لقرار البرلمان التركي المصادقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأعربت النقابة ومقرها مدينة بنغازي عن موقفها من هذا القرار بأنه يعبر عن الوجه الاستعماري التركي وهدفه هو احتلال ليبيا ونهب ثرواتها وحماية الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها الإخوان المسلمين.

وعبر البيان عن موقف النقابة في مواجهة تبعات القرار داعيا اعضائها الى مقاومة هذا العدوان والاستعمار العثماني من خلال الاقلام والمنابر المرئية والمسموعة ووسائل الاعلام الإلكتروني.

وطالب البيان كافة وسائل اعلام المختلفة بتسليط اهتماماتها وساعات بثها الرئيسية على الاستعمار التركي ومؤكدين على ضرورة الالتفاف على القوات المسلحة العربية الليبية في حربها التاريخية على معاقل الإرهاب والميليشات.