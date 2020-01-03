مشائخ وأعيان قبائل الأصابعة يجددون دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس في مقر القيادة العامة بالرجمة، مشائخ وأعيان قبائل الأصابعة، الذين جددوا دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة، كما باركوا العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية المدعومة من أنقرة.

وحسب مكتب إعلام القيادة العامة فقد أكد مشائخ وأعيان قبائل الأصابعة على دور القوات المسلحة في رد ودحر الغزو التركي واستعادة سيادة وهيبة الدولة ضد الغزاة.

من جانبه أشاد المشير خليفة حفتر بالدور البارز لقبائل الأصابعة وكافة قبائل ليبيا في دعمها للعمليات العسكرية ضد الإرهابيين والظلاميين والغزاة، داعيا كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقا لوحدة الوطن ودفاعا عن سيادته.

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