مادي: مناشدة الأجانب احتلال البلاد من أجل السلطة خيانة كبيرة

علق آمر المنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة اللواء إدريس مادي، على موافقة البرلمان التركي على غزو ليبيا.

وقال اللواء مادي في تصريح لصحيفة المرصد، إن الخيانة لا تبرر، وإننا قد نعذر المغرر بهم والمعاندين والذين اختلفنا معهم في القتال، ولكنه لم يحدث في التاريخ منذ غزو فرسان القديس يوحنا أن طلبت حكومة دولة من جيوش أجنبية احتلال بلادها لتبقى في الحكم، في إشارة منه إلى حكومة الخائن.

وأكد آمر المنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة على أن الطلب من الأجانب احتلال البلاد من أجل السلطة خيانة كبيرة.

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