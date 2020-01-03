لجنة الدفاع النيابية: السراج وحكومته جلبوا الإستعمار التركي للبلاد وهم الآن هدف مشروع للقوات المسلحة

ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أن البرلمان يطالب باعتبار حكومة فائز السراج هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة لما اقترفه من عمالة وخيانة.

الميهوب وفي تصريح خاص لصحيفة الاتحاد اليوم الجمعة أشار إلى أن حكومة السراج جلبت الاستعمار التركي إلى الدولة الليبية من جديد.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق يوم أمس الخميس على ارسال جنوده لغزو ليبيا بناء على طلب من فائز السراج وحكومته، ولاقت هذه الخطوة رفضاً كبيراً من أكبر قبائل ليبيا والتي دعت للجهاد لمواجهة الغزو التركي.

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