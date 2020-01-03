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مصـادر: تجدد القصف على مطار معيتيقة الدولي

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر مطلعة أن القصف تجدد على مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس في هذه الاثناء، بعد أنباء عن عودته للعمل عقب تعرضه للقصف فجر اليوم.

وذكرت المصادر أنه جرى اخراج الموظفين والركاب من صالة مطار معيتيقة الدولي مع تجدد القصف.

وكان مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس قد أعلن البدء باستقبال ركاب الشركات الناقلة بالمطار بعد غلق المجال الجوي صباح اليوم، تمهيدا لاستئناف الرحلات.

وفي وقت سابق، قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، إن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس حتى إشعار آخر بعد سقوط أكثر من 20 صواريخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار و محيطه، وفق لبيان صادر عنه.

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تعليقات

  • اللهم عليك بالاسير الانقلابي ومن والاه ..

    اللهم لا ترفع له رأيه ولا توصله غايه واجعله لغيره عبره وآيه … اللهم دمره وخذه اخذ عزيز مقتدر كما اخذت النمرود و فرعون والهالك القذافي .
    اللهم عليك بخنازير الجزبره ،،، اللهم عليك ب بني سعود وبني زايد وبني قريضه العرب .. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك ..

    اللهم هذا الدعاء في ساعه التحليه يوم الجمعه … اللهم تقبل من نفس زكيه طاهره أقامت صلاتك و اخرجت زكاتك .. امين يالله

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    • رد السيف البتار في نحر الداعي الحمار الذي يصف الجيش وقائده بالأنجاس وهو النجس الخبيث كلب أهل النار
      يا هذا ! أتقول يارب ! وانت ومليشياتك مطعمكم حرام وملبسكم حرام وغذيتم بالحرام
      تأكلون أموال الناس وأقواتهم وتحجون وتصلون وتقولون يارب؟
      تخرجون على البرلمان المنتخب وتقسمون البلاد وتسفكون الدماء وتقولون يارب؟

      قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -:
      “إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا،
      وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ
      فَقَالَ تَعَالَى: “يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا”،
      وَقَالَ تَعَالَى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ”

      ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ!

      وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ،

      فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟”.

      رَوَاهُ مُسْلِمٌ

      وفي الخوارج أمثالكم:

      عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي – أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي – قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ‏”‏‏.‏ رواه مسلم

      وآخر:

      عن ابي غالب قال: لَمَّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ ،
      جَاءَ أبو أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
      فَلَمَّا رَآهُمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ, فَقَالَ :
      ” كِلَابُ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَؤُلَاءِ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ,
      وَخَيْرُ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ ”
      , قَالَ : فَقُلْتُ : فَمَا شَأْنُكَ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ ؟
      قَالَ : رَحْمَةً لَهُمْ , إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ,
      قَالَ : قُلْنَا : أَبِرَأْيِكَ , قُلْتَ : هَؤُلَاءِ كِلَابُ النَّارِ , أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟
      قَالَ : إِنِّي لَجَرِيءٌ , بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ , وَلَا ثِنْتَيْنِ , وَلَا ثَلَاثٍ , قَالَ : فَعَدَّ مِرَارًا . حديث صحيح رواه الترمذي وبن ماجه واحمد واللفظ له

      فهؤلاء الخوارج سلفكم ومثلكم الأعلى

      فادعو فإن دعاء الالم والباغي في ضلال

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