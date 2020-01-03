مصـادر: تجدد القصف على مطار معيتيقة الدولي

قالت مصادر مطلعة أن القصف تجدد على مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس في هذه الاثناء، بعد أنباء عن عودته للعمل عقب تعرضه للقصف فجر اليوم.

وذكرت المصادر أنه جرى اخراج الموظفين والركاب من صالة مطار معيتيقة الدولي مع تجدد القصف.

وكان مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس قد أعلن البدء باستقبال ركاب الشركات الناقلة بالمطار بعد غلق المجال الجوي صباح اليوم، تمهيدا لاستئناف الرحلات.

وفي وقت سابق، قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، إن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس حتى إشعار آخر بعد سقوط أكثر من 20 صواريخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار و محيطه، وفق لبيان صادر عنه.

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