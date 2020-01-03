السعيدي: ليبيا ستكون مقبرة للأتراك وكل الليبيين الشرفاء سيدعمون الجيش لإنهاء هذه المهزلة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق سيدخل ليبيا في إرباك جديد من حيث التمزق الجهوي والمناطقي، مشيراً إلى أن الشعب الليبي يرفض بشكل تام التدخل التركي شكلاً وموضوعاً.

السعيدي وفي تصريح لصحيفة الاتحاد اليوم الجمعة قال إن ليبيا ستكون مقبرة للأتراك، لافتاً إلى أن كافة الليبيين الشرفاء سيدعمون الجيش الوطني لإنهاء ما وصفه بـ”المهزلة” في طرابلس وحسم العمليات العسكرية والقضاء على جماعة الإخوان في ليبيا.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق يوم أمس الخميس على ارسال جنوده لغزو ليبيا بناء على طلب من فائز السراج وحكومته، ولاقت هذه الخطوة رفضاً كبيراً من أكبر قبائل ليبيا والتي دعت للجهاد لمواجهة الغزو التركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية