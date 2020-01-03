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الحويج والعقوري يتفقان على تشكيل خلية أزمة مشتركة تهتم بالتدخلات الأجنبية

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج أمس برئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري.

وحسب الوزارة فقد تناول الاجتماع تشكيل خلية أزمة مشتركة بين الوزارة ولجنة الشؤون الخارجية، تهتم فيما يتعلق بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وكذلك تقديم مقترحات السياسة الخارجية العامة للدولة، وتقديم الدراسات والاستشارات والأبحاث والاستراتيجية حول أهم القضايا الدولية، ووضع برامج التنسيق المشترك بين الوزارة ولجنة الشؤون الخارجية ومجلس النواب لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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