المغرب: نحترم السيادة الليبية وسنبذل أي مجهود لحل الأزمة في ليبيا

ليبيا – قال وزير الشباب والرياضة والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الحسن عبيابة إن بلاده مستعدة لبذل أي مجهود لحل الأزمة في ليبيا.

عبيابة وفي حوار أجراه موقع “هسبريس” أمس الخميس وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح أن بلاده تحترم السيادة الليبية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية على أن الرباط تحترم كل المجهودات التي بذلت من أجل إنجاز اتفاق الصخيرات بين أطراف الصراع في ليبيا.

ووصف المسؤول الحكومي المغربي اتفاق الصخيرات بـ”المرجعي”، مضيفا:” نحن مستعدون لبذل الجهود بمعية الأشقاء لحل هذة المشكلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية