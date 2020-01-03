أعضاء البرلمان يدعون الليبيين للوقوف صفا واحدا ضد الغزو التركي

دعا أعضاء مجلس النواب كافة الليبيين للوقوف صفا واحدا ضد الغزو التركي لليبيا بتواطؤ الخونة والعملاء على حد وصفهم.

وحذر أعضاء المجلس في بيان لهم أمس الشعب التركي من مغامرات هذا الأرعن وحزبه الإرهابي، ومن مغبة إرسال أبنائهم من الجيش التركي للانحياز لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، والذي صنفه مجلس النواب ضمن التيارات الإرهابية لما اقترفه من جرائم ضد أبناء الشعب الليبي، وسيطرة المليشيات المسلحة على سلطة الأمر الواقع في العاصمة.

أعضاء البرلمان حملوا المجتمع الدولي مسؤولية ما يسفك من دماء بسبب استمرار اعترافه بالمجلس الرئاسي وحكومته.

هذا ووجهت رئاسة مجلس النواب الدعوة إلى كافة الأعضاء لحضور الجلسة الطارئة التي ستعقد غدا السبت بمدينة بنغازي، لمناقشة تداعيات هذا التدخل ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.

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