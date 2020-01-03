قبائل ليبية تعلن جاهزيتها لصد الغزو التركي وتؤكد وقوفها مع القوات المسلحة

ليبيا – أعلن عدد من المجالس الإجتماعية لقبائل “ورفلة المنطقة الجنوبية، ورشفانة، العجيلات، الصيعان”والمجلس التسييري لبلدية مرزق رفضهم لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا.

المجالس الإجتماعية أكدت في بياناتها التي تلقت المرصد نسخة منها اليوم الجمعة جاهزيتها للدفاع عن ليبيا ووقوفها إلى جانب القوات المسلحة، معربين عن رفضهم لكل الإتفاقيات والتفاهمات التي أبرمها المجلس الرئاسي المفروض دولياً والمرفوض من الشعب الليبي.

ودعت المجالس الشباب الليبيين بحمل السلاح للدفاع عن وجوده وخيرات بلاده، مطالبين الجماهير الشعبية للخروج في مظاهرات عارمة تندداً بالتدخل التركي المباشر والدعوة لوحدة الصف والدفاع عن الوطن.

القبائل ناشدت الليبيين الشرفاء لإعلان الجهاد الوطني المقدس ضد الإحتلال التركي للأراضي الليبية وتسخير إمكانياتهم المادية والبشرية والإجتماعية لحشد الصفوف ورفد الجبهات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية