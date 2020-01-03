مجلس النواب المصري يدين بشدة الغزو التركي لليبيا

أعرب مجلس النواب المصري عن إدانته الشديدة للغزو التركي لليبيا، وما تمثله موافقة البرلمان التركي على هذا الغزو.

وأكد البرلمان المصري في بيان له أمس أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وتعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات الدول العربية، كما تعد خرقا للمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، التي لم تخول السراج توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد.

هذا وحذر البرلمان المصري من مغبة الغزو التركي لليبيا وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري، وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر المتوسط، وتحويل ليبيا إلى بحر من الدماء حسب البيان، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.

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