

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

03 January, 2020

أعرب البرلمان العربي عن رفضه التام لقرار البرلمان التركي غزو ليبيا، مشددا على أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأدان رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان له بأشد العبارات الغزو العسكري التركي لليبيا، معتبرا أن ذلك يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، ويعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحمل السلمي تركيا المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذا الغزو العسكري، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بقرارات مجلس الأمن وإيقاف غزوها العسكري لليبيا، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.