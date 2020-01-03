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بعد قرار البرلمان التركي.. قوات الجيش الليبي تتحدث عن “الخيار الوحيد”

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الحرة
قناة الحرة
مصدر الخبر / قناة الحرة

في تعليق من قوات الجيش الوطني الليبي على تبني البرلمان التركي قرارا يسمح بتدخل عسكري في ليبيا، الخميس، أكد خالد المحجوب آمر التوجيه المعنوي “الجيش الوطني الليبي” أن القتال سيكون الخيار الوحيد.

وقال المحجوب في تصريح لقناة الحرة، إن قوات الجيش لا تجد أمامها “إلا خيارا واحدا هو القتال في مواجهة التدخل التركي مهما بلغ حجمه”، مضيفا أن “هذا الأمر سيكون مفروضا في حال تحول العالم إلى غابة وسمح المجتمع الدولي لتركيا بإرسال جنود إلى ليبيا”.

وأردف أن “الشعب الليبي قوي وله تاريخ حافل بمقاومة الاستعمار، سيقاتل الاحتلال التركي مدفوعا بالإرث التاريخي الذي تركه الاحتلال العثماني لليبيا والمنطقة العربية”.

وصوت البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا لمدة عام قابل للتجديد.

عن مصدر الخبر

قناة الحرة

قناة الحرة

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تعليق

  • الليبيين والليبيات يحبوا يتفرجوا علي المسلسلات التركية معجبين بالشاب التركي الاتراك حكم ليبيا 400 سنة وهم ينكحوا في الشعب الليبي شنو المشكلة كانوا رجعوا لي ليبيا مره ثانية و طبعا الشعب اليبيي يحب مص الزب التركي لانه حلوا وسمح

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