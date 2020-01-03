

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

03 January, 2020

اعرب رئيس المجلس الاعلى لقبائل زوية الشيخ السنوسي الحليق في اتصال خاص ببوابة افريقيا الاخبارية عن رفض ابناء القبيلة للدور التركي في دعم المليشيات الارهابية في العاصمة طرابلس

ودعا الحليق الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ، الى اتخاذ مواقف عملية والتحرك لاجبار تركيا على التوقف عن دعمها للمليشيات الارهابية في العاصمة

وحذر الحليق بان قبيلة زوية اذا لم تجد اي تحرك عملي حقيقي في اتجاه وقف الاعتداء والاطماع التركية السافرة ، سوف تقوم القبيلة باقاف الحقول النفطية التى تقع في مناطقها

وجدد الحليق دعم ابناء قبيلة زوية للقوات المسلحة العربية الليبية و مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي

وقال الحليق ان النفط يذهب لصالح المليشيات الارهابية وتستفيد منه الحكومة التركية الغاشمة المعتدية ، منوها الى ان اهم الحقول النفطية تقع في مناطق القبيلة وان فرصة وحيدة ونهائية امام المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية ، وانه اذا لم تجد القبيلة استجابة سريعة ، فانه لا تراجع عن قرار ايقاف النفط وهو انذار نهائي وهو قرار شعبي لابناء القبيلة التى قدمت ابنائها في الدفاع عن الوطن