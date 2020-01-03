برلماني ايطالي: إرسال قوات تركية إلى ليبيا إجراء إستفزازي وخطير

ليبيا – أكد رئيس كتلة حزب إيتاليا فيفا “تعيش إيطاليا” في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي جينارو ميليوري أن تصويت البرلمان التركي الذي يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا يعد إجراءً استفزازيًا وخطيرًا آخر من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ميليوري طالب في بيان له نشرته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الجمعة بلاده بالتدخل حتى يتحرك الاتحاد الأوروبي فورًا من أجل حل تفاوضي بين الطرفين المتنازعين في ليبيا وذلك في ضوء مبادرة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قبل بضعة أيام.

وأضاف ميليوري:”رد الفعل المصري المتوقع دلالة على الخطر الملموس للتصعيد العسكري في المنطقة بأسرها.. وفي الوقت نفسه، يتعرض المدنيون والليبيون والمهاجرون للخطر بشكل متزايد، لذلك علينا التدخل على الفور لضمان سلامة الأشخاص المعرضه حياتهم للخطر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية