التابعة لقوات الوفاق..غارات جوية على كتيبة “الساعدي سابقًا” جنوب سرت

أخبار ليبيا24

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الجمعة أن طائرات سلاح الجو نفذت في ساعات الصباح الأولى غارات جوية على مواقع أهمها تمركز لمسلحي الوفاق في كتيبة الساعدي سابقًا جنوب مدينة سرت.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تحقيق كل المهام بدقةٍ عالية.

وأشارت الشعبة إلى أن طائرات سلاح الجو نفذت كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة.

وحذرت شعبة الإعلام الحربي أن أي تجمع أو تحرك مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي.

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