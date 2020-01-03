

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

03 January, 2020

رأى النائب الأول للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بلقاسم دربوك، أن مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، يؤكد أن المعركة التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية هي معركة وطنية بامتياز من أجل تحرير الوطن ممن وصفهم بـ “الخونة والعملاء”.

وقال دربوك، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “الليبيون لأن تخيفهم هذه التهديدات التركية ولا القرارات ولا حتى إرسال قوات على الأرض، فالشعب الليبي شعب مسلم والدين الإسلامي يؤمن بأن من يدافع عن أرضه وعرضه وماله شهيد، وعليه فإن كل القبائل والمدن الليبية تعلن الجهاد ضد قوات الغزو والاحتلال التركي، والتفاف على القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم ضد أي غزو أجنبي واليوم أثبت أن المعركة التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية هي معركة وطنية بامتياز، وتحظى بدعم كل مكونات الشعب الليبي، من أجل تحرير الوطن من الخونة والعملاء، والتنظيمات الإرهابية وقوى الاحتلال الأجنبي مثل تركيا وغيره”، بحسب تعبيره.

وأضاف دربوك، “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوهم بأن يفكر في إرجاع وإعادة أمجاد الحكم العثماني في ليبيا والوطن العربي، نقول له بأن زمن الاستعمار والتخلف والوصايا قد انتهى، ونحن على الاستعداد لتقديم قوافل الشهداء من أجل الوطن، واليوم كل الليبيين قد حزمو أمرهم وأصبحوا يعدون العدة للمقاومة وكسر شوكة كل من تسول لهو نفسه من الاقتراب من ليبيا والشعب الليبي، ورب ضارة نافعة فقرار الغزو التركي قد وحد كل التوجهات والأطياف الليبية ورص الصفوف في مواجهة الغزو التركي، وهو في إطار الوحدة الوطنية وإعلان الجهاد المقدس في مواجهة المستعمر المحتل صاحب التاريخ الأسود في ليبيا”، على حد قوله.