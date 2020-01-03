مظاهرات في عدة مدن ليبية رافضة ومستنكرة للغزو التركي

خرجت مظاهرات في عدة مدن من بينها بنغازي وطبرق وشحات والمرج والأصابعة وترهونة، رافضة ومستنكرة للغزو التركي لليبيا، وردد المتظاهرون عبارات تندد بما يقوم به أردوغان من تدخلات سافرة في شؤون ليبيا ودعمه للمليشيات والعناصر الإرهابية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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