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مظاهرات في عدة مدن ليبية رافضة ومستنكرة للغزو التركي

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

خرجت مظاهرات في عدة مدن من بينها بنغازي وطبرق وشحات والمرج والأصابعة وترهونة، رافضة ومستنكرة للغزو التركي لليبيا، وردد المتظاهرون عبارات تندد بما يقوم به أردوغان من تدخلات سافرة في شؤون ليبيا ودعمه للمليشيات والعناصر الإرهابية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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