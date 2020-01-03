قبيلة الحساونة تدعو الليبيين إلى التحرك لمواجهة الأتراك

أكدت مكونات قبيلة الحساونة أن أبناءها من ضباط وأفراد القوات المسلحة الليبية والقوى المساندة لها، موجودون على خطوط المواجهة، حتى لا يكتب التاريخ عليهم التخاذل عن أداء الواجب أو خذلان الوطن.

ودعا مجلس القبيلة كافة القبائل والمكونات الليبية لرص الصفوف واستحضار تاريخ الأجداد في الذود عن تراب الوطن ومنع تغلغل الغزاة فيه، مطالبا البرلمان بالتحرك فورا، إقليميا ودوليا، والتواصل الفوري مع جامعة الدول العربية وحلفاء ليبيا وشعبها الحقيقيين، لمنع هذا الاحتلال التركي الصريح والمعلن، ورفض أي قواعد عسكرية أجنبية أيا كان مصدرها وأسبابها.

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