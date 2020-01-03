مقتل آمر “مليشيا النصر” في قصف لسلاح الجو الليبي بمدينة سرت

العنوان_سرت

قتل المدعو فرج مختار العبدلي، آمر مليشيا النصر المنضوية تحت ما تعرف بـ” قوة حماية وتأمين سرت” المدعومة من “حكومة السراج” في قصف لسلاح الجو الليبي على تجمعات للمليشيات بمدينة سرت، مساء أمس الخميس.

واعترف المتحدث باسم ما تعرف بـ”قوة حماية وتأمين سرت” طه حديد، بمقتل آمر مليشيا النصر في قصف جوي لسلاح الجو الليبي على تجمعات للمليشيات بمدينة سرت، مؤكدا أن القتيل يدعى فرج مختار العبدلي، وهو من أبناء المدينة، على حد قوله.

وزعم “حديد” في منشور عبر غرفة عمليات “بركان الغضب”، أن فرج مختار العبدلي، سقط قتيلا في قصف لـ”طيران حفتر” استهدف ليلة البارحة دورية لقوة حماية وتأمين سرت.