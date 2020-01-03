بلدية بنغازي تدين الغزو التركي وتدعو الجميع للوقوف مع القوات المسلحة

أدانت بلدية بنغازي بأشد العبارات ما صدر عن البرلمان التركي من قرارات تنتهك سيادة الدولة الليبية، وتعد إعلانا للحرب ومحاولة لإعادة الاستعمار التركي البغيض الذي كان عنوانا للجهل والتخلف والنهب لمقدرات الوطن.

ودعت البلدية جميع أبناء الشعب الليبي الشرفاء إلى الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة ضد هذا الغزو الذي يهدف إلى سلب الوطن من أبنائه، موضحة أن على الجميع استنهاض الهمم من أجل الدفاع عن الوطن وكسر التطاول التركي على ليبيا أرض الجهاد، واجتثاث الجماعات الإرهابية الإجرامية من العاصمة طرابلس، وإنهاء ما يسمى المجلس الرئاسي غير الدستوري، وتحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن، كما أكدت أنه لا مكان للحياد في هذه المعركة.

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