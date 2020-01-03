تعليق الملاحة الجوية للمرة الثانية بمطار معيتيقة

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علّقت إدارة مطار معتيقية الدولي بالعاصمة طرابلس، للمرة الثانية، اليوم الجمعة، حركة الملاحة الجوية بالمطار.

وقالت إدارة مطار معتيقية الدولي إنه “تم تعليق الملاحة الجوية بالمطار” مشيرة إلى ترجيع أمتعة حقائب المسافرين لصالة الوصول بعد إعادة تعليق الملاحة الجوية بالمطار من جديد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مطار معيتيقة، “نعلمكم بتوقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي صباح اليوم لحين إشعار آخر”.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق، أن “القصف تجدد على المطار باستهدافه بأربعة صواريخ”. وأضافت، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” أن قصف ميليشيات خليفة حفتر “تسبب حالة من الهلع للمسافرين والموظفين”.

وأضاف، “توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي إلى حين إشعار آخر بعد سقوط أكثر من 20 من صواريخ غراد أطلقتها “ميليشيات مجرم المتمرد حفتر” استهدفت المطار ومحيطه”.

وأوضح أن “القصف العشوائي تجاه المطار بدأ ليلة البارحة واستمر حتى فجر الجمعة”. وأشار إلى أن “القصف العشوائي أجبر عددا من العائلات المجاورة للمطار على ترك منازلها”.

وفي 12 ديسمبر 2019، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد إغلاق دام 3 أشهر، نتيجة تعرضه للقصف عدة مرات.

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