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برلمانية إيطالية: إرسال تركيا قوات لدعم حكومة الوفاق ليس خبرًا جيدًا لأوربا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رأت برلمانية إيطالية أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس «ليس خبرا جيدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي»، داعية الأعضاء والاتحاد إلى إسماع صوتهم بشأن الخطة التركية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت زعيمة كتلة حزب «فورتسا إيتاليا» بمجلس النواب الإيطالي، مارياستيلا جيلميني في مذكرة، قدمتها اليوم الجمعة، «إن تصويت البرلمان التركي، الذي أعطى الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة رئيس الوزراء فائز السرّاج، ليس خبراً جيدًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولبلادنا».

وذكرت جيلميني أن «التوترات ستزداد حتما في منطقة مزقتها النزاعات وعدم الاستقرار أصلاً»، منبهة إلى أن «إيطاليا ستكون بذلك أكثر عرضة للهجرة غير النظامية بسبب موقعها الجغرافي».

وشددت البرلمانية المعارضة على أنه «لا يمكن حل القضية الليبية عسكرياً»، وأن «على أوروبا أن تُسمع صوتها»، بينما ينبغي على «الحكومة الإيطالية أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أمن بلادنا والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في ليبيا».

وخلصت القيادية في حزب «فورتسا إيتاليا» إلى القول «نحن بحاجة إلى استجابة مشتركة ومتماسكة وحاسمة»، بهذا الشأن.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • لن يعود العقل الى ايطاليا الا بعد القضاء على الارهابيين فى طرابلس

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  • بالنسبة لليبيين مستعدين لتلقين اللقيط زعيم العاهرات و المثليين اردوخان درسا لن ينساه عبر التاريخ. ليبيا الان ليست ليبيا كما عهدوها ايام زمان. هؤلاء الانذال

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    • كلامك صائب هذه المره يا سيد طرووم صحيح إن ليبيا اليوم منقسمة وضعيفة وهشه وشبابها مات في حروب اهليه داخلية شرسه المنطقة الشرقية لم يكن عندها شباب ليتقدموا معركة حفتر ولهذا لجئا إلي شراء المرتزقه من روسيا جانجاويد مصر المعارضة التشاديه اماراتيه بينما غرب ليبيا وعاصمتها مازال فيها شباب أقوياء لكنهم لا يمكن أن يحاربوا إلى جانب ديكتاتور آخر حطم المدارس والمستشفيات والمطارات والاسواق والمصانع والمزارع وقتل الابرياء من النساء والأطفال وقتل الأطباء والمثقفين لا يمكن أن ينجازوا إلى بغل يسعى لخراب طرابلس وضواحيها ليلا ونهارا بالأمس كنت نقرأ في معلومات أدلى بها الطيار الأسير عامر قجم غيرتلي رائي وانقلبت على حفتر أنا توا نؤيد السراج والحل الديمقراطي السلمي فانت يا طرووم لما تقول حفتر طلع فيها حمار أو بغل فكلامك صائب

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