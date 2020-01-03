الرئيس التركي يبحث الخطوات التنفيذية للتدخل في ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدأ اجتماعه بأركان حكومته لبحث الخطوات التنفيذية لإرسال قوات إلى ليبيا
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هذه هي نهاية القوم
حتى تعلموا جميعا بأن الضلال لا يقف عند حد
فبدايتهم تكتلات مسلحة بسيطة
أصبح لهم مطالب أمام المجلس الانتقالي آنداك
يطلبون الأموال والمقرات وتفويض المهام الأمنية اليهم وهم ليسوا أجهزة أمنية
ثم فرضوا أنفسهم على المؤتمر الوطني الذي عجز عن تنفيد قرارته التي منها حل كتيبة الردع!
شيئا فشيئا حتى رفضوا البرلمان الشرعي المنتخب
ورفضوا قراراته التي منها حل تشكيلاتهم!
ورفضوا حكومة الوفاق في بدايته
ثم قبلوها بعدما صقلوها كيف ما شاؤا
ولما تقدم الجيش قاتلوه بكامل عتادهم وقوتهم وسخروا أموال الليبيين للدفاع عن أنفسهم
وقادوا حربا اعلامية لتشويه صورة الحق وتزيين مطالبهم الدنيئة في صورة لا لعسكرة الدولة ونعم لمدنيتها ولا لحفتر لأنه يريد الحكم !
وسفكوا دماء الأبرياء وقتلوا أفراد الجيش المكلف من البرلمان المنتخب الليبي ليبي
وسرقوا المليارات
واليوم يظهرون في نسختهم الأخيرة الواضحة التي لا يعتريها شك ولا وقص ولا شبهة
صورة كارثية تبين خسة القوم ودناءتهم
في طلب للغزو التركي بأرسال جنود أتراك واقامة قواعد لهم على أرض الوطن!
ولا لعسكرة الدولة ونعم للغزو التركي!
فانظر الى الضلال إلى أين يصل بأصحابه!
لكن أبشركم
أن العار أطول من العمر
والحمد لله الذي لا يترك نفسا يبدأوها على أرضه حتى يبتليها ليخرج ما فيها ثم تنتهي كما بدأت
فهي نهايتهم
بل هي سكرات الموت
وهو فشلهم وضعفهم
وكذبهم
وانتصر جيشكم ايها الليبيون في اقتحام طرابلس التي كانوا يقسمون بالله أن أرواحهم تفنى قبل حصول ذلك
وإذا بهم أشد حبا للحياه من اليهود والنصارى
إذ كيف يدخل الجيش وهم أحياء يلودون ببيوت الأبرياء
ويتخذون من نساءهم واطفالهم دروعا
وأخيرا تقهقرتم يا مليشيات الاعتمادات وأدبرتم ولكم ضراط
واستعنتم بالأتراك
فإذا دخل الأتراك الحرب فللحرب عندها مجرى آخر
وإذا لم يدخلوا
فكبروا على جنائزكم واسألوا لموتاكم الرحمة
فالجيش لن يرحمكم
وها قد ذقتم شيئا من ذلك
ومن رأى من السيف أثره فقد رأى أكثره
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اصبتها في قلبها يا أخي الحبيب
منصورين
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كلها جعجعة فارغة لان الطرق الى ليبيا مغلقة امام الاتراك فالممر البحرى تحت سيطرة مصر واليونان وبامكانهم اغراق اى سفينة حرببة وتفتيش السفن التجارية والمجال الجوى ايضا لمصر واليونان مغلق امامه والمجال الجوى الليبى تحت سبطرة ااجيش الوطنى والتحالف العربى بينما طريق القوات المصرية من اكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الاوسط سالك وقريب ويمر وسط قوات صديقة حتى طرابلس برا وبحرا وجوا بمجرد اشارة من المشير يسير وهذا يسير فبمجرد الاشاراة يعبى الخوانى فى شيكارة باخسارة على الاغبياء
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