شركة راس لانوف النفطية تعلن إيقاف التعامل مع الشركات التركية

أعلنت شركة راس لانوف إيقاف التعامل مع كافة الشركات التركية المتعاقد معها اعتبارا من يوم أمس، الشركة وفي بيان لها استنكرت موافقة البرلمان التركي على طلب أردوغان غزو ليبيا واستعمارها من جديد، بعد طلب التدخل العسكري الذي قدمته حكومة اللاوفاق بحسب البيان، لتسجل بذلك أكبر خيانة على مر التاريخ والأزمان.
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قناة ليبيا
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