أهالي القبة وعين مارة يتظاهرون ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا

أخبار ليبيا24

تظاهر المئات من أهالي القبة وعين مارة شرق ليبيا، اليوم الجمعة، تنديدا بالتدخل التركي في الشأن الليبي ودعمهم للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وأكد المتظاهرين إنهم رهن إشارة القيادة العامة للجيش الوطني لحمل السلاح للدفاع عن الوطن الغالي ضد الإرهابين ومن يدعهم.

وندد المتظاهرين، بطلب حكومة الوفاق من تركيا إرسال قوات عسكرية لدعمها في مواجهة الجيش الوطني، مشيرين إلى أن “التاريخ سيسجل على حكومة العمالة والخيانة استنجادها بالأتراك الذين جلبوا المرتزقة والإرهابين من سوريا لمواجهة الجيش الوطني”.

وجاء تظاهر المئات من القبة، على خلفية تصديق البرلمان التركي، يوم أمس الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض حكومة تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مما اعتبروها عدوانا وغزوًا لبلادهم.

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