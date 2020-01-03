

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

03 January, 2020

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، رفض الشعب الليبي الكامل للتدخل الخارجي في الشؤون الليبية.

وقال زهيو، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن التدخل الخارجي مرفوض من قبل كل الليبيون لأنهم يعتقدون بأن ما أزم وعاظم من مشاكلهم هو التدخلات الخارجية التي غالبا ما تأتي لنصرة طرف على الآخر، والوطني الحقيقي المنحاز لتراب هذا الوطن لا يمكن له أن يبرر تدخل ويدين آخر حسب الأهواء أو الإصطفافات، وبالتالي أي تدخل خارجي يمس بسيادة وكرامة الوطن هو أمر مرفوض وغير مرحب به، من أي طرف دولي سواء في العلن أو في السر”.

وتابع زهيو، “أطراف الصراع الدائر في ليبيا اليوم يتحملون المسؤولية التامة في هذه التدخلات، ولولا سماحهم لهذه الأطراف الدولية بالدخول لبلدهم ما كان لأي دولة أن تتمادى في انتهاك سيادة وحرمة هذا الوطن، هناك قوى وطنية في ليبيا ترفض الاقتتال والتبريرات التي يرفعها طرفي الصراع، ولا أبالغ إن قلت إن هذا الطرف الذي يمثل الطريق الثالث هو الأكبر شعبيا والأكثر ثباتا وحرص على سلامة وإنقاذ ليبيا من متاهات الموت ومغامرات البعض، إما للحفاظ على السلطة أو الظفر بها، الليبيون الوطنيون مغيبون بفعل الميكنة الإعلامية التي تعمل لنصرة هذا الطرف أو ذاك، ولكن هذا لن يغيب صوتهم ولن ينهي وجودهم بل ان قوتهم وحضورهم مع كل قتيل يسقط في أرض المعركة يتعاظم ومع كل تدخل سافر في شؤون بلدهم يزدادون تبات وعقيدة”، على حد قوله.