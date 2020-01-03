المنفور يوجه رسالة إلى جميع الشعب الليبي

وقال المنفور في نص رسالته، “نحن ما خرجنا الا لنصرة ديننا والدفاع عن وطننا ضد المجرمين وقتال الخوارج اللذين وعدنا الرسول بأنه ما ظهر منهم قرن الا قطعه الله، اما الأتراك فقد قاتلهم اجدادنا وكان تاريخهم أسود وكل قبيلة في ليبيا عانت منهم ومن أعوانهم وما مذبحة الجوازي بقصر العصملي في بنغازي وجلائهم من الوطن بخافي على أحد اما أنا علي الصعيد الشخصي مات شيوخ قبيلتنا في سجن القيقب (عقاب بوعوض وطيب بوباشات) حتي لا تدفع قبيلتنا الميري، ولكن وعدا لا رجوع فيه بأنه لن يكون على بلادنا ميري مرة أخرى، وسنقدم الغالي والنفيس لتبقي ليبيا حرة ذات سيادة وشعبها عزيز فوق الأرض وتحت السماء”.