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المنفور يوجه رسالة إلى جميع الشعب الليبي

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه آمر غرفة سلاح الجو بالقوات المسلحة محمد منفور، اليوم الجمعة، رسالة إلى جميع الشعب الليبي.

وقال المنفور في نص رسالته، “نحن ما خرجنا الا لنصرة ديننا والدفاع عن وطننا ضد المجرمين وقتال الخوارج اللذين وعدنا الرسول بأنه ما ظهر منهم قرن الا قطعه الله، اما الأتراك فقد قاتلهم اجدادنا وكان تاريخهم أسود وكل قبيلة في ليبيا عانت منهم ومن أعوانهم وما مذبحة الجوازي بقصر العصملي في بنغازي وجلائهم من الوطن بخافي على أحد اما أنا علي الصعيد الشخصي مات شيوخ قبيلتنا في سجن القيقب (عقاب بوعوض وطيب بوباشات) حتي لا تدفع قبيلتنا الميري، ولكن وعدا لا رجوع فيه بأنه لن يكون على بلادنا ميري مرة أخرى، وسنقدم الغالي والنفيس لتبقي ليبيا حرة ذات سيادة وشعبها عزيز فوق الأرض وتحت السماء”.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الله أكبر فوق كيد المعتدي، والله للمظلوم خير مؤيد، أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي، بلدي ونور الحق يسطع في يدي، قولوا معي قولوا معي، الله الله الله أكبر، يا هذه الدنيا أطِّلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي، بالحق سوف أرده وبمدفعي، فإذا فنيت فسوف أفنيه معي» .. نشيد غنائي سجل انتفاضة مصر في مواجهة العدوان الثلاثي عليها عام 1956.وكتب كلماته الشاعر عبدالله شمس الدين المولود في القاهرة العام 1921 وتوفي في 11 مارس 1977، وجاءت كلماته مليئة بالحماسة والبساطة، وغنته المجموعة ووضع ألحانه الموسيقار محمود الشريف، واعتبر هذا النشيد إحدى قممه الموسيقية الكثيرة التي قدمها عبر مشواره الغنائي الطويل.
    وقال الكاتب والناقد طلال قديح إن «الله أكبر فوق كيد المعتدي» نشيد خالد يشحذ الهمة ويوحّد الأمة ويعود بنا إلى أكثر من نصف قرن من الزمان، حينما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي 1956، ورددت الجماهير هذا النشيد الخالد الذي يمثل صحوة جماهيرية عظيمة، وكان له سحره في النفوس، فأيقظ المشاعر وشحذ الهمم، وألهب الحماس ليتحول إلى سلاح فتاك يبطش بالعدو، وظل ملهماً للأبطال في كل الأحوال، لا يعتريهم معه ملل ولا يأس، ولا تخبو لهم جذوة الحماس، بل يضيء لهم طريق العزة والنصر، ويمثل عمق الإيمان بالله، فهو القوي والمعين، ونشيد لا نمل سماعه أبداً.

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  • هؤلاء هم ابنا ليبيا الوطنيين الشجعان يا ذيوث يا فرخ اليهوديه يا حلوف يا سراج. تحيه للمنفور و هذا ليس غريبا عليكم.

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