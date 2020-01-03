ترامب لأردوغان: أي تدخل أجنبي سيعقد الوضع في ليبيا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الخميس من أن “أي تدخل أجنبي سيعقد الوضع في ليبيا”. يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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