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عقيلة ينطلق في جولة أفريقية من مطار تمنهنت

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مطار تمنهنت في سبها استعداداً للانطلاق في جولة لزيارة دول أفريقية مساء اليوم الجمعة.

ولم يعلن مجلس النواب عن الدول التي سيزورها عقيلة صالح، في حين كثّف المجلس مؤخراً تحركاته الدولية للمطالبة بسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق بعد اتفاقيتها مع تركيا.

وكان رئيس مجلس النواب قد أجرى جولته الخارجية الشهر الماضي زار خلالها مصر واليونان.

وتركزت المباحثات التي أجراها عقيلة مع مسؤولين من مصر واليونان على ضرورة سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق، بحسب ما ذكره المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق أن صالح أكد خلال جولته “على موقف مجلس النواب الرافض للاتفاقية الباطلة دستورياً التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي نفسه غير المدستر الذي انبثقت منه حكومة الوفاق”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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