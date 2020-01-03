عقيلة ينطلق في جولة أفريقية من مطار تمنهنت

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مطار تمنهنت في سبها استعداداً للانطلاق في جولة لزيارة دول أفريقية مساء اليوم الجمعة.

ولم يعلن مجلس النواب عن الدول التي سيزورها عقيلة صالح، في حين كثّف المجلس مؤخراً تحركاته الدولية للمطالبة بسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق بعد اتفاقيتها مع تركيا.

وكان رئيس مجلس النواب قد أجرى جولته الخارجية الشهر الماضي زار خلالها مصر واليونان.

وتركزت المباحثات التي أجراها عقيلة مع مسؤولين من مصر واليونان على ضرورة سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق، بحسب ما ذكره المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق أن صالح أكد خلال جولته “على موقف مجلس النواب الرافض للاتفاقية الباطلة دستورياً التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي نفسه غير المدستر الذي انبثقت منه حكومة الوفاق”.

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