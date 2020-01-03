قوة حماية سرت تعلن مقتل أحد أفرادها إثر غارة جوية

أخبار ليبيا 24

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، عن مقتل أحد أفرادها فرج مختار العبدلي، الذي قتل ليلة الخميس، إثر استهداف دورية تابعة لقوة حماية سرت من قبل سلاح الجو الجيش الليبي.

وأكدت القوة عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن الدورية التي جرى استهدافها كانت في مهمة لملاحقة فلول تنظيم الدولة “داعش” جنوب مدينة سرت.

وقالت قوة حماية وتأمين سرت، إنها “كما قارعة الإرهاب في ملحمة عملية البنيان المرصوص فلازالت مستمرة في تأدية مهامها من تأمين وسلامة أمن الوطن والمواطن وحفاظا على الدين والأرض والعرض”.

وكان سلاح الجو التابع للقوات المسلحة قد نفذ في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، غارات جوية على مواقع جنوب مدينة سرت استهدفت تمركزات لمسلحي حكومة الوفاق في كتيبة الساعدي سابقًا.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أنه تحقيق كل المهام بدقةٍ عالية، مشيرة إلى أن طائرات سلاح الجو نفذت كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة.

وحذرت شعبة الإعلام الحربي، أن أي تجمع أو تحرك مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي.

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