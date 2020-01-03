قوة حماية وتأمين سرت تشيع جثمان أحد عناصرها بعد مقتله في غارة

أخبار ليبيا24

شيعت قوة حماية وتأمين سرت بعد صلاة الجمعة اليوم جثمان أحد عناصرها في جنازة حضرها العشرات من أهالي مدينة سرت.

وقال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت، إن “فرج مختار العبدلي استهدف أمس بطيران مسير داعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر أثناء تأدية مهامه في ملاحقة فلول داعش الهاربة”.

وأضاف، “أن العبدلي من أبناء مدينة سرت وأحد أفراد قوة حماية وتأمين سرت، ومن أوائل من خرج ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقارع الإرهاب في ملحمة البنيان المرصوص، واستمر في تأدية مهامه من ملاحقة فلول داعش وتأمين المدينة”.

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