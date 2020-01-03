الشريف: كلمة الليبيين ستبقى الأقوى ضد الغزو الأردوغاني

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

03 January, 2020

رأى الكاتب والأكاديمي الليبي د. محمد ابوراس الشريف، أن التحركات التركية الأخيرة المتعلقة بليبيا تدل على أن معركة الجيش في طرابلس وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأصبحت معركة حياة أو موت للجماعات والتشكيلات الإرهابية.

وقال الشريف، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “بعد الصفعات التي تعرض لها اردوغان وجماعة الإخوان في مصر والسودان هذا التنظيم سيء السمعة والذي دائما على استعداد أن يتحالف مع الشيطان في سبيل بقاءه ولو على حساب عداءات وجروح والألم تاريخية بين الشعوب والأمم، وأن ما يقوم به وكلاء اردوغان في ليبيا من أجل إعادة استعمار ليبيا عبر التدخل العسكري التركي واستخدامه كعصا لضرب الجيش الليبي الذي بداء يستعيد عافيته بعزيمة ابناءه بعد معاناة لسنوات طويلة من الذبح والتفجير وقطع الأعناق من قبل الجماعات الإرهابية والتي خسرت المعركة أمام الجيش الوطني الليبي في كل الصولات والجولات من بنغازي إلى درنة إلى الجنوب، يدل على أن المعركة في الرمق الأخير وأصبحت بالنسبة لكل الجماعات والتنظيمات الإرهابية هي معركة حياة أو موت وأن التدخل العسكري المباشر لتركيا هو الخيار الأخير للبقاء والاستمرار في اذلل الليبيين، ولكن ستبقى كلمة الليبيين هي الأقوى ضد الغزو الاردوغاني الإخواني لليبيا”.