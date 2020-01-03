إردوغان وماكرون يناقشان التطورات في ليبيا

قالت وكالة «الأناضول» إن الرئيس التركي رجيب طيب إردوغان تحدث، اليوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي عبر الهاتف لمناقشة التطورات في ليبيا وسورية، وفقا لما نقلته عن مصادر رئاسية.

وقالت المصادر إن الاتصال الهاتفي بين أردوغان وإيمانويل ماكرون «تم بناء على طلب الرئيس الفرنسي». وجرى خلاله مناقشة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

ووافق البرلمان التركي في أنقرة أمس الخميس، على تفويض يسمح للرئيس رجب طيب إردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وفي 27 نوفمبر 2019 وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن الصلاحيات البحرية، والثانية تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق محليا وإقليميا ودوليا.

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