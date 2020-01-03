بوتين وماكرون يؤيدان التسوية السياسية للأزمة الليبية ودعم «عملية برلين»

أكد الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون تأييدهما للتسوية السياسية للأزمة الراهنة في ليبيا، ودعم الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقودها ألمانيا والأمم المتحدة بقيادة غسان سلامة في إطار «عملية برلين»، وفق بيانين صادرين عن الكرملين والإليزيه اليوم الجمعة.

وقال الإليزيه إن الرئيس ماكرون شدد لنظيره الروسي «على خطر التصعيد المرتبط بتعزيز التدخل العسكري الأجنبي» في ليبيا، و«الحاجة إلى تعزيز الإجماع الدولي في مؤتمر برلين بهدف إنهاء الأزمة من خلال العودة إلى العملية السياسية تحت رعاية الامم المتحدة».

وأبلغ ماكرون الرئيس الروسي إدانته «بوضوح الاتفاقات الموقعة مؤخراً بشأن القضايا البحرية والأمنية وكذلك جميع القرارات التي أدت إلى التصعيد». مؤكدا «على أهمية الحوار بين الليبيين والعملية السياسية التي تشمل الأطراف الفاعلة الإقليمية ولكن قبل كل شيء أصحاب المصلحة السياسيين الليبيين».

من جهته، قال الكرملين عن الاتصال الهاتفي «عند مناقشة التطورات في ليبيا، تحدث فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون مؤيدين تسوية الأزمة في البلاد سلميا. وأعربا عن دعمهما للجهود السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك بوساطة الأمم المتحدة وألمانيا».

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