“مكافحة التهريب” في طبرق تنشر إحصائيات 2019

كشف قسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك بمدينة طبرق عن إحصائية أعماله خلال عام 2019.

ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها 218 فقد بلغ عدد المخالفات الجمركية التي تم ضبطها 292 مخالفة اتخذ فيها الإجراء الإداري اللازم.

وتضمنت البيانات 33 قضية تمت إحالتها للنيابة العامة منها 23 قضية تخص الاعتمادات المستندية بقيمة إجمالية قدرها 207.745 مليون دولار.

كما كشف فرع المصلحة بطبرق عن 10 قضايا تهريب إضافية، أما عن قيمة الغرامات المحصلة عن الفترة ذاتها فقد بلغت 764 ألف دينار ليبي ونحو 23.500 ألف دينار تم تحصيلها كرسوم.

ونوه قسم مكافحة التهريب والمخدرات بأن إجمالي السلع والبضائع المحتجزة بلغ عددها 14,952 صندوق وطرد جلها سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية الليبية.

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