اخبار ليبيا الان عاجل

مصادر: غارات جوية مستمرة على مطار معيتيقة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر مطلعة ان الطيران المسير التابع للجيش الوطني شن غارات جوية مستمرة على مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس ،

وكانت مصادر اشارت إلى أن القصف تجدد عصر اليوم، بعد أنباء عن التحضير لعودة مطار معيتيقة للعمل عقب تعرضه للقصف فجر اليوم.

وكان مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس قد أعلن البدء باستقبال ركاب الشركات الناقلة بالمطار بعد غلق المجال الجوي صباح اليوم، تمهيدا لاستئناف الرحلات.

وفي وقت سابق، قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، إن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس حتى إشعار آخر بعد سقوط أكثر من 20 صاروخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار و محيطه، وفق لبيان صادر عنه.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • The sad story here is this, where the hell is the UN rep the UN as a whole during this critical time in Libya and where is Chapter 7 to protect our land from the rotten diseased & skulls infected TURKs ,
    The Libyan Falcons should wipe out the presence of the evil government persons since they are so very legitimate target and their presence has caused serious harm to all Libyans

    رد

  • يجب قصف ابراج المراقبة والاتصالات ومولدات الكهرباء وخزانات الوقود بالمطار لاخراجه من الخدمة تماما

    رد