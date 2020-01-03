مصادر: غارات جوية مستمرة على مطار معيتيقة

قالت مصادر مطلعة ان الطيران المسير التابع للجيش الوطني شن غارات جوية مستمرة على مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس ،

وكانت مصادر اشارت إلى أن القصف تجدد عصر اليوم، بعد أنباء عن التحضير لعودة مطار معيتيقة للعمل عقب تعرضه للقصف فجر اليوم.

وكان مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس قد أعلن البدء باستقبال ركاب الشركات الناقلة بالمطار بعد غلق المجال الجوي صباح اليوم، تمهيدا لاستئناف الرحلات.

وفي وقت سابق، قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، إن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس حتى إشعار آخر بعد سقوط أكثر من 20 صاروخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار و محيطه، وفق لبيان صادر عنه.

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