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ثابت: البرلمان التركي يدق طبول الحرب بتصويته لغزو ليبيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ثمن عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت دور قواتنا المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، وتحقيقها الانتصارات في المنطقة الغربية وخاصة العاصمة طرابلس.
ثابت وفي تصريح لقناتنا اعتبر أن البرلمان التركي بتصويته لغزو ليبيا يدق طبول الحرب بين ليبيا وتركيا.
وجدد عضو مجلس النواب دعمه للقوات المسلحة، مؤكدا للأتراك أن مقابر الأعداء السابقين الذين حاربهم الأجداد لا زالت موجودة، وأن هناك أماكن أخرى في هذه المقابر تتسع لغيرهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • كل معارك اردوغان فى الداخل والخارج هزم فيها ففى الداخل خسر انقرة واسطنبول رغم جعجعته التى تثير سخرية الشعب التركى حيث قال فى حملة مرشحه لبلدية اسطنبول ان مرشحه يمثل الاسلام وان منافسه معادى للاسلام فصوت الشعب لمرشح المعارضة لانهم تأكدوا انه كذاب لانه ينكل ويعتقل ويشر خيرة شباب التيار الاسلامى من انصار الداعية الاسلامى رجل البر والتقوى فتح الله جولن وراينا شرطيات سافرات داعرات تابعات لاردوغان تقودات سيدات محترمات محجبات من انصار الداعية الاسلامى فتح الله جول بينما يحمى اردوغان مائتى الف داعرة فى بيوت الدعارة المقننة ويتحالف مع حزب الحركة القومية العلمانى للبقاء فى السلطة اما فى الخارج فهزم اخوانه شر هزيمة فى مصر والسودان وسوريا والان فى ليبيا حيث لن يستطيع الخوان من السحك والدعم بعد ان استخدم كل اوراقه وفشل بينما الجيش الوطنى مدعوم بالشعب الليبى والشعوب العربية المحيطة بليبيا عدا قلة من الشواذ الخوان حثالة المجتمعات من الذين باعوا شرفهم فى خيام النكاح وباعوا وطنه للمحتل العثمانى وسقط عنهم قناع الدولة المدنية وظهر وجههم القبيح الداعشى

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