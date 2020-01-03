ثابت: البرلمان التركي يدق طبول الحرب بتصويته لغزو ليبيا

ثمن عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت دور قواتنا المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، وتحقيقها الانتصارات في المنطقة الغربية وخاصة العاصمة طرابلس.

ثابت وفي تصريح لقناتنا اعتبر أن البرلمان التركي بتصويته لغزو ليبيا يدق طبول الحرب بين ليبيا وتركيا.

وجدد عضو مجلس النواب دعمه للقوات المسلحة، مؤكدا للأتراك أن مقابر الأعداء السابقين الذين حاربهم الأجداد لا زالت موجودة، وأن هناك أماكن أخرى في هذه المقابر تتسع لغيرهم.

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