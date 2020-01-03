ثابت: البرلمان التركي يدق طبول الحرب بتصويته لغزو ليبيا

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كل معارك اردوغان فى الداخل والخارج هزم فيها ففى الداخل خسر انقرة واسطنبول رغم جعجعته التى تثير سخرية الشعب التركى حيث قال فى حملة مرشحه لبلدية اسطنبول ان مرشحه يمثل الاسلام وان منافسه معادى للاسلام فصوت الشعب لمرشح المعارضة لانهم تأكدوا انه كذاب لانه ينكل ويعتقل ويشر خيرة شباب التيار الاسلامى من انصار الداعية الاسلامى رجل البر والتقوى فتح الله جولن وراينا شرطيات سافرات داعرات تابعات لاردوغان تقودات سيدات محترمات محجبات من انصار الداعية الاسلامى فتح الله جول بينما يحمى اردوغان مائتى الف داعرة فى بيوت الدعارة المقننة ويتحالف مع حزب الحركة القومية العلمانى للبقاء فى السلطة اما فى الخارج فهزم اخوانه شر هزيمة فى مصر والسودان وسوريا والان فى ليبيا حيث لن يستطيع الخوان من السحك والدعم بعد ان استخدم كل اوراقه وفشل بينما الجيش الوطنى مدعوم بالشعب الليبى والشعوب العربية المحيطة بليبيا عدا قلة من الشواذ الخوان حثالة المجتمعات من الذين باعوا شرفهم فى خيام النكاح وباعوا وطنه للمحتل العثمانى وسقط عنهم قناع الدولة المدنية وظهر وجههم القبيح الداعشى
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