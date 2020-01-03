الإمارات تدين الغزو التركي لليبيا وتعتبره انتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية

أدانت الإمارات العربية المتحدة الغزو التركي لليبيا، واصفة إياه بالانتهاك الواضح لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن حول ليبيا، ومؤكدة أن القرار التركي يعيق عودة الاستقرار إلى ليبيا.

هذا وحذرت الخارجية الإماراتية في بيان اليوم من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا، ومشيرة إلى إن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ونوهت الخارجية بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة.

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